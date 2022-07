Ce mercredi soir, l’équipe de France féminine va disputer sa demi-finale de l’Euro 2022. Après avoir battu en prolongation les Pays-Bas (1-0) au tour précédent grâce à l’ancienne Parisienne, Ève Périsset, les Bleues défieront l’Allemagne (21h sur Canal Plus et TF1) au Stadium MK. Et pour la première demi-finale de son histoire, la France voudra venir à bout de l’une des favorites du tournoi afin de rejoindre l’Angleterre (victorieuse 4-0 de la Suède) en finale de la compétition.

L’équipe-type alignée pour espérer atteindre la finale

Et pour cette rencontre, Corinne Diacre devrait mettre en place son équipe-type. Ainsi, les trois Parisiennes, Sakina Karchaoui, Grace Geyoro et Kadidiatou Diani sont annoncées titulaires pour cette rencontre décisive. Comme depuis le début de la compétition, Sandy Baltimore devrait prendre place sur le banc. En l’absence de Marie-Antoinette Katoto (blessée au genou et forfait jusqu’à la fin du tournoi), Melvine Malard ou Selma Bacha pourrait former l’attaque française aux côté de Kadidiatou Diani et Delphine Cascarino, selon RMC. Les Bleues devront notamment se méfier de l’ancienne des Féminines du PSG, Sara Däbritz, comme l’a rappelé Corinne Diacre en conférence de presse : « Däbritz est une joueuse performante qui est bien revenue de son opération du genou. À nous de mettre en place quelque chose pour contrecarrer le milieu allemand. On va se focaliser sur le collectif allemand et je vais donner des clés pour trouver les failles offensives et faire en sorte de ne pas encaisser de but », a déclaré la sélectionneuse française ce mardi face aux médias.