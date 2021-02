Kalimuendo : “Aujourd’hui j’ai juste envie de démontrer, de jouer et d’être performant”

Prêté avec option d’achat au RC Lens, Arnaud Kalimuendo (sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024) réalise des débuts prometteurs pour sa première saison chez les professionnels (5 buts et 3 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues). L’attaquant de 19 ans s’est parfaitement adapté à une équipe de Lens joueuse et actuellement 5e de Ligue 1. Dans un entretien accordé à Goal, l’international Espoir de l’Equipe de France a indiqué s’être beaucoup inspiré des attaquants du PSG.

“J’ai énormément appris la saison dernière aux côtés des grands joueurs qu’on connaît comme Neymar, Mbappé, Icardi, Cavani aussi. Il y en a tellement ! J’ai gagné en maîtrise face au but, c’est quelque chose que j’essayais d’apprendre d’eux. Leur sérieux, leur professionnalisme, ce sont des choses qu’on retrouve. Quand tu côtoies ce genre de joueurs, tu fais attention à tout. J’étais comme dans un rêve. Je m’entraînais avec des joueurs que j’admirais, et là d’un coup c’était mes coéquipiers. C’est quelque chose de formidable pour moi en tant que jeune joueur. Je ne pouvais qu’apprendre, a commenté Arnaud Kalimuendo à Goal. “Je pense encore énormément à ce qu’ils ont pu me dire. Je pense à ce qu’ils faisaient à l’entraînement, à ce qu’ils auraient fait à ma place sur telle ou telle action.“

Dans cet entretien, Arnaud Kalimuendo n’a pas voulu donner plus de détails sur son avenir et souhaite profiter un maximum lors de son prêt. “Chaque chose en son temps. Le plus important c’est de bien terminer la saison, de finir le plus haut possible et de continuer à prendre du plaisir avec mes coéquipiers. On verra ce qui se passera. Aujourd’hui j’ai juste envie de démontrer, de jouer, d’être performant. Je ne suis pas rassasié, je veux tout donner pour l’équipe.”

Statistiques 2020-2021 d’Arnaud Kalimuendo