Depuis l’arrivée de Keylor Navas à l’été 2019, le PSG a réglé son problème de gardien numéro 1 qui durait depuis trop longtemps. Lors de la saison 2017-2018, les Rouge & Bleu ont alterné entre Kevin Trapp et Alphonse Areola. Mais durant l’été 2017, les dirigeants parisiens étaient à la recherche d’un gardien pour concurrencer Trapp et Areola. Et dans cette optique, ils avaient jeté leur dévolu sur Pepe Reina, qui jouait à Naples. Ce dernier a expliqué qu’il avait bien reçu une offre parisienne mais que son club a refusé de le laisser filer. “Il y a eu la possibilité, mais ça n’a finalement pas pu se faire, se remémore le portier espagnol (38 ans) pour l’Equipe. Naples n’avait pas voulu me vendre à ce moment-là et je n’avais pas pu aller au PSG. L’été dernier, c’est vrai qu’il y a eu des rumeurs. Mais en 2017, il y avait une offre écrite, qui a été rejetée.”