Lors du barrage aller de qualification à l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG ont concédé le nul sur la pelouse de Manchester United (1-1). Sakina Karchaoui ne veut pas s’alarmer.

Les Féminines du PSG se déplaçaient hier soir sur la pelouse de Manchester United dans le cadre du barrage aller de l’UEFA Women’s Champions League. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Tabitha Chawinga, elles ont vu les Anglaises revenir au score à 20 minutes de la fin. Les Parisiennes devront aller chercher la qualification à la phase de groupes de la compétition dans une semaine au Parc des Princes. Titulaire dans le couloir gauche de la défense parisienne, Sakina Karchaoui est revenue sur ce nul et a pointé du doigt le manque d’efficacité de son équipe.

« Il y a un peu de frustration »

« Il y a un peu de frustration, on voulait venir à Manchester et gagner ce match-là. On fait une très bonne première mi-temps. Comme j’ai pu le dire aux filles, il faut qu’on soit encore plus tueuses devant le but, avoir encore plus d’efficacité. On n’a pas marqué en première mi-temps, on se fait punir en seconde mi-temps, souligne la numéro 7 du PSG dans des propos relayés par l’Equipe. Mais il faut retenir le positif, on a la chance d’avoir le match retour à la maison, il faudra aller gagner ce match-là. On a eu des situations. Ce sont des petites choses qu’il faut faire à l’entraînement. Il faut qu’on travaille encore plus devant le but à l’entraînement. Le coach le sait aussi, il faut rectifier ces petits détails. On a la chance d’avoir Tabitha (Chawinga), elle apporte de la vitesse, de la profondeur dans le jeu. Elle a fait des différences sur le côté. Il faut retenir qu’il faut être plus tueuse devant la cage, mettre des centres là où il faut les mettre et bien finir les actions. Le temps de régler les soucis offensif avant le match retour ? Oui, clairement. On va se baser sur la première mi-temps qui était excellente. On a le temps pour le mettre en place lors du prochain match de Championnat. On va les recevoir chez nous, dans un beau stade, avec les supporters, cela ne peut que nous pousser à aller gagner.«