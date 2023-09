Karchaoui s’attend à une belle bataille contre Lyon

L’équipe Féminine du PSG commence sa saison 2023-2024 dimanche soir avec le Trophée des Championnes contre Lyon. Sakina Karchaoui a hâte de commencer cette nouvelle saison.

Après avoir échoué à remporter un titre la saison dernière, la section féminine du PSG veut frapper un grand coup dès son premier match de l’exercice 2023-2024 contre Lyon lors du Trophée des Championnes dimanche soir (21 heures, Canal Plus). Malgré la perte de Kadidiatou Diani, qui a rejoint les Lyonnaises, libre de tout contrat, les Parisiennes voudront lancer parfaitement leur saison et prendre un avantage psychologique sur leur meilleure ennemie. Deux jours avant ce choc, Sakina Karchaoui s’est confié pour PSG TV. Extraits choisis…

Le Trophée des Championnes

« C’est toujours un match prestigieux, toujours un bon match à jouer, contre une équipe que l’on connaît forcément. Le dernier souvenir était peut-être mauvais puisqu’on a perdu mais aujourd’hui, on a une revanche à prendre. Il faut gagner ce match et de la meilleure des façons. »

Une grande affiche pour débuter, meilleur moyen de lancer une saison ?

« Oui, et nous avons réalisé une belle préparation pour être prêtes pour ce match. C’est un grand match, une finale et ça nous met directement dans le bain ! Il faut donc y aller pour gagner.«

Lyon

« Ce sont des joueuses que l’on connaît, et qui nous connaissent aussi. Il y a eu des départs et des arrivées dans les deux clubs, je pense que tout le monde est frais. Il n’y a pas trop de blessées en ce qui nous concerne et je pense que c’est aussi le cas chez elles. On part sur de bonnes bases. Tout le monde est présent, ce sera donc une belle bataille.«