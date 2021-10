Karim Adeyemi dans le viseur du PSG (Sky Allemagne)

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, le PSG continue d’être au centre des rumeurs. Et avec le probable départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat en juin 2022, le club de la capitale devra étudier certaines pistes afin de renforcer son effectif. Ainsi, le profil du jeune Karim Adeyemi est une solution envisageable pour les dirigeants parisiens. Véritable sensation du début de saison avec le RB Salzbourg, l’attaquant de 19 ans attise les convoitises de nombreux clubs européens.

Et selon les informations de Sky Sport Allemagne, l’international allemand (3 sélections, 1 but) serait dans le viseur du PSG. Mais les Rouge & Bleu partent avec une longueur de retard dans ce dossier. En effet, le FC Bayern et le Borussia Dortmund sont à l’affût. « Le conseillers du joueur, Thomas Solomon, et son père, Abbey Adeyemi, ont pris part à un rendez-vous avec le Bayern il y a une semaine », rapporte le média allemand. Des discussions devraient également avoir lieu avec le BVB prochainement. À cela s’ajoute l’intérêt des autres clubs européens tels que l’Atletico de Madrid, le Real Madrid, l’Inter ou encore Liverpool. Sous contrat avec le RB Salzbourg jusqu’en 2024, le gaucher de 19 ans – qui peut évoluer sur tout le front de l’attaque – devrait finir la saison avec son club. Mais une vente dès cet hiver suivi d’un prêt de six mois dans le club autrichien serait également une solution envisageable. Si le BVB reste un club où les jeunes vont chercher du temps de jeu, les négociations difficiles entre le Bayern et Kingsley Coman pour une prolongation de contrat pourraient jouer en faveur du champion d’Allemagne.

Concernant le prix du joueur, les dirigeants du RB Salzbourg attendraient au moins 40M€. De son côté, Karim Adeyemi vit une saison 2021-2022 idyllique. Auteur de 14 buts et 2 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues (dont 3 réalisations en phase de groupes de Ligue des champions), le natif de Munich a connu ses premières sélections avec l’Allemagne depuis cet été avec un but au compteur.

Temps de jeu 2021-2022 de Karim Adeyemi*

Bundesliga (championnat Autriche) : 11 matches disputés (805 minutes) – 10 buts et 1 passe décisive

: 11 matches disputés (805 minutes) – 10 buts et 1 passe décisive Ligue des champions (phase de groupes) : 3 matches disputés (242 minutes) – 3 buts et 1 passe décisive

: 3 matches disputés (242 minutes) – 3 buts et 1 passe décisive Ligue des champions (qualifications) : 2 matches disputés (153 minutes) – 1 but

: 2 matches disputés (153 minutes) – 1 but ÖFB Cup : 2 matches disputés (116 minutes)

*Source : Transfermarkt