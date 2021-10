C’est la trêve internationale pour le PSG et pourtant le club reste au coeur de l’actualité. Kylian Mbappé a effectué deux interviews pour RMC Sport mais aussi pour L’Équipe et revient longuement sur son été tumultueux. Le numéro 7 Rouge & Bleu explique sa relation avec la « MNM », le mercato estival agité et son avenir à Paris… Ou ailleurs. Extraits choisis ci-contre.

Messi, Neymar & la MNM

« On est tous excités, il ne faut pas banaliser. Là, on ne parle que de Messi mais on a ramené de sacrés joueurs. J’ai toujours dit que je voulais jouer avec de grands joueurs, donc cette année je suis servi. Maintenant, il n’y a plus qu’à. (…) Quand tu as Messi dans ton équipe, tu sais qu’il doit en faire un peu moins pour avoir plus de jus et être plus lucide pour marquer. Donc s’il faut y aller, tu y vas. Il n’y a pas de problème, c’est une hiérarchie établie. Moi, je suis d’accord pour courir quand Messi marche, pas de problème ! C’est Messi, quand même ! (…) Le ‘clochardgate’ ? Oui, oui, je l’ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C’est pour ça que, tout de suite après, vu l’ampleur que ça avait pris, j’en ai parlé avec lui. (…) Mais il n’y a aucun problème ! (…) Messi ? Je ne l’ai jamais imaginé venir ici ! Il fait partie des rares joueurs que je mettais dans une case « impossible que je joue avec lui ». Pour moi, il n’allait jamais quitter Barcelone. Je savoure chaque instant à côté de lui. Il ne faut jamais oublier que ça reste un privilège.«

L’été dernier et ses envies de départ

« Avant l’Euro, j’ai dit au club que je ne voulais pas prolonger, et après l’Euro, j’ai dit que je voulais partir. Mon ambition était vraiment qu’on marche tous main dans la main, le club vendeur, le club acheteur et moi. Qu’on fasse le meilleur deal possible pour sortir tous par la grande porte. Je voulais aussi laisser du temps à mon club pour trouver un remplaçant. Que tout le monde soit content et que moi, je poursuive mon petit bonhomme de chemin. Engager un bras de fer ? Non ça aurait été ingrat. (…) L’arrivée de Messi aurait pu faire la différence ? Non, parce que je n’ai jamais pris mes décisions sur un coup de tête. J’avais pris ma décision et elle était mûrement réfléchie. (…) Quand ton ambition est de partir, si tu restes, tu n’es pas content. Mais je suis vite passé à autre chose. (…) J’ai eu le temps de faire le deuil de ce départ pendant qu’il n’y avait pas de match. (…) Je pensais que mon aventure était terminée. Je voulais découvrir quelque chose d’autre. Cela faisait six ou sept ans que j’étais dans le Championnat de France. J’ai donné ce que j’ai essayé de donner à Paris et je pense que je l’ai bien fait. (…) Je suis attaché à Paris, et si j’étais parti cet été, ça n’aurait été que pour le Real.

Son avenir

« Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, ni celle de demain. Si on m’avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l’aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. (…) Je devais mettre un terme à ce silence et j’avais dit que je le ferais. Je devais ça aux supporters, aux fans de foot et aux gens qui me lisent. Je ne pouvais pas parler pendant l’été, ce n’était pas possible. (…) Qu’est ce qui pourrait me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l’hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : « Oh, je ne sais pas. » Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n’est pas ma priorité. J’ai déjà gaspillé beaucoup d’énergie cet été, et c’était usant. »