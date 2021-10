Giuly : « Je ne me fais aucun souci pour Messi »

Depuis son arrivée au PSG en août dernier, Leo Messi est au centre des attentions. Buteur à trois reprises en Ligue des champions, l’attaquant de 34 ans ne s’est toujours pas montré décisif en Ligue 1 en quatre matches disputés. Utilisé sur le côté droit de l’attaque parisienne, l’international argentin n’utilise pas pleinement ses qualités dans un poste qu’il n’a plus occupé depuis quelques années. Interrogé sur les débuts de Leo Messi avec le maillot des Rouge & Bleu, l’ancien du PSG, Ludovic Giuly (2008-2011) aujourd’hui consultant pour Prime Video, estime que l‘Argentin a besoin de temps pour s’adapter à sa nouvelle vie, dans un entretien accordé au Parisien.

Messi pas décisif en L1, une surprise ?

Giuly : « D’un simple point de vue statistique, ça peut être considéré comme une surprise. Mais n’oublions pas que même le plus grand joueur du monde a besoin d’un temps d’adaptation. Vous croyez que c’est évident de faire toute sa carrière dans un club comme le Barça et de changer de vie, comme ça, presque du jour au lendemain ? Lui, en plus, n’a pas fait la préparation de début de saison. C’est dur de débarquer comme ça. Il rentrait de vacances et en l’espace de 48, 72 heures sa vie a complètement changé. C’est un chamboulement énorme que de se retrouver soudain à l’hôtel, dans un nouveau pays, confronté à une nouvelle langue… Même si beaucoup dans le vestiaire parlent espagnol et qu’il y a retrouvé des potes de sélection, ça bouscule sacrément les habitudes. Après, il faut aussi qu’il s’adapte à un nouveau système sur le terrain, à ses nouveaux coéquipiers, un nouveau stade, un engagement plus physique qu’en Espagne… Ce n‘est pas simple d’assimiler tout ça. Mais je ne me fais aucun souci pour lui, il va s’adapter. »

Son positionnement sur le côté droit de l’attaque

Giuly : « C’est vrai que le voir sur le côté droit, c’est un peu bizarre, il ferait beaucoup plus de bien dans l’axe. Mais c’est un choix de coach et d’équilibre d’équipe. Moi, je le verrais plutôt derrière les attaquants, au cœur du jeu, comme c’était le cas à la fin avec Barcelone. Aujourd’hui, à droite c’est compliqué, il faut avoir les cannes, revenir… Leo, pour qu’il soit plus explosif, il faut se servir de sa vision du jeu et de sa patte. Mais le coach a quatre grands joueurs devant et veut les utiliser (…) Mais il est moins dangereux que s’il était dans le cœur du jeu.«

Pourquoi touche-t-il 30% moins de ballons qu’à Barcelone

Giuly : « À Barcelone, c’était LE joueur de l’équipe. Tout le monde jouait pour lui, il portait toutes les responsabilités sur ses épaules, le jeu ne tournait qu’autour de lui. Là, les choses s’équilibrent peut-être plus avec Neymar et Kylian. Mais c’est bien que toutes les responsabilités ne reposent pas sur lui. Il vient d’arriver. Il les prendra plus tard, peut-être, quand il aura définitivement trouvé ses marques. Mais laissons-lui encore un peu de temps. »