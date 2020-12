Auteure d’un mois de novembre époustouflant, Marie-Antoinette Katoto a grandement participé aux bons résultats des Féminines du PSG et à la première place acquise par les joueuses d’Olivier Echouafni en championnat. Sans surprise, l’internationale française a été élue meilleure joueuse du mois de novembre 2020 de la D1 Arkema par la FFF. L’attaquante parisienne a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives ce mois-ci. Elle a notamment marqué le but victorieux face à l’Olympique Lyonnais (1-0) le 20 novembre dernier. Marie-Antoinette Katoto a récolté 57,2% des voix lors des votes cumulés du jury et du public sur les réseaux sociaux officiels (Twitter, Facebook et Instagram) du championnat de France féminin. Elle devance ainsi ses coéquipières, Kadidiatou Diani (35,3%) et Nadia Nadim (7,5%). C’est la deuxième Parisienne à recevoir cette distinction individuelle après Kadidiatou Diani en septembre dernier.