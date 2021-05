Kean : “Bien sûr que nous y croyons”

Ce dimanche soir, la Ligue 1 connaîtra son champion de la saison 2020-2021. Deuxième à une longueur du LOSC (80 pts), le PSG doit réaliser un meilleur résultat que l’équipe nordiste (qui affronte Angers) afin d’espérer remporter le 10e titre de champion de France de son histoire. Interrogé sur ce dernier match à enjeu de la saison face au Stade Brestois 29, l’attaquant des Rouge et Bleu, Moise Kean, croit toujours au titre de champion.

“Bien sûr que nous y croyons. Je suis quelqu’un qui ne baisse jamais les bras, et je sais que c’est pareil pour mes coéquipiers. Nous avons conscience de notre potentiel, et de ce que nous pouvons accomplir. La gestion de la fatigue est un facteur très important, et elle l’a été encore plus cette saison. Mais nous travaillons beaucoup sur la récupération, et nous l’avons fait encore pour pouvoir nous donner à 100% ce dimanche à Brest. Nous avons réussi à faire beaucoup de bons matches cette saison, et nous espérons pouvoir encore le faire dimanche soir”, a déclaré Moise Kean dans un entretien au site officiel du club, avant de revenir sur son intégration dans le groupe parisien. “Tous les coéquipiers m’ont aidé à m’intégrer au plus vite dans le groupe. Tout cela m’a donné beaucoup de force pour faire une belle saison. Ils m’ont donné la force d’avancer et de me donner à fond pour eux et pour ce maillot. J’ai eu la confiance du coach très vite, et ça m’a permis de faire de bons matches, c’est très important pour moi. J’ai travaillé dur pour pouvoir me montrer à la hauteur des attentes.”