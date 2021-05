Mbappé : “Impossible d’aller à Marseille, ce n’est pas dans notre ADN ça !”

Plus c’est gros plus ça passe… dit-on parfois. Mais pas toujours. Depuis 10 heures ce matin, la vidéo pari des youtubeurs McFly et Carlito avec le président de la République est en ligne. Dans une séquence de vraies/fausses anecdotes Emmanuel Macron essaie de faire croire que l’attaquant du PSG va rejoindre l’OM. Joint par téléphone, Kylian Mbappé n’a pu qu’éclater de rire et lancer : “Impossible d’aller à Marseille, ce n’est pas dans notre ADN ça !” Forcément. Puisque totalement non crédible. Un point pour McFly et Carlito.