Rabesandratana “remercie le PSG pour sa saison”

La saison 2020/21 s’achève ce soir pour le PSG du côté de Brest. Le club de la capitale saura vers 23 heures s’il est champion de France, deuxième ou troisième de la Ligue 1. Sans attendre l’issue du Championnat, Eric Rabesandratana a souhaité, dans sa chronique sur France Bleu Paris, remercier les Rouge & Bleu.

“Je voulais juste remercier le PSG pour sa saison”, a déclaré l’ancien capitaine sur les ondes ce matin. “Certes, elle aurait pu être plus fructueuse – en attendant le dénouement de la saison ce soir – mais elle reste plutôt une belle saison. C’est mon avis. La campagne européenne a été fantastique avec des résultats plus que satisfaisants. Echouer face au Manchester City de Pep Guardiola en demi-finale après avoir éliminé des grands, ce n’est pas un échec. C’est un apprentissage. On apprend à être meilleur dans les grands rendez-vous, à rester régulier au haut niveau. C’est la clé de la réussite. Le PSG mérite le respect. Il l’obtient par le jeu et les résultats. Les autres le regardent désormais avec un regard différent. Le PSG fait peur, cela ne fait pas tout mais c’est une étape vers la réussite totale. Il nous manque un peu de consistance à certains postes. Sur les cotés de la défense et au milieu de terrain. Comme par hasard là où le football moderne trouve ses solutions de jeu. Malgré ces handicaps, l’année dernière nous arrivions en finale. Une demi-finale cette saison. Nous sommes sur la bonne voie. Très près de la vérité. Et en continuelle progression. Il ne faut pas baisser les bras et recruter de manière intelligente. Ce sera crucial pour conserver Mbappé et atteindre l’apothéose. Il reste un match ce soir. Je pense que Lille va faire le boulot mais j’ai envie d’y croire, juste pour le scénario incroyable que cela donnerait et la joie.“