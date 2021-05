Rennes / PSG : les notes des joueurs parisiens

Lille, Lyon et Monaco ont gagné dans le cadre de la 36e journée, pas le PSG qui revient avec un nul (1-1) de Rennes. Du coup, trois points séparent les Rouge & Bleu de la tête. Lille recevra Saint-Etienne et ira à Angers pendant que le PSG jouera Reims et Brest. Le dixième titre s’éloigne. Et c’est logique par rapport à la copie fournie ce soir au Roazhon Park. C’était clairement insuffisant, avec beaucoup de déchet technique, et toujours les mêmes carences. Doku a fait souffrir les latéraux parisiens. Neymar, qui n’a pas retrouvé la forme, ne porte par l’équipe. Bien au contraire. Seuls Keylor Navas et Marquinhos ont répondu présent. Julian Draxler a fait quelques bonnes choses. Le PSG passe maintenant à la Coupe de France avec un match mercredi à Montpellier. Objectif finale. C’est désormais le trophée le plus atteignable. Il faudra finir le match à onze contrairement à trois des quatre derniers matches…

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas: 7 / Dagba : 4.5 / Marquinhos : 6 / Kimpembe : 3.5 / Kurzawa : 3.5 / Danilo : 3,5 / Herrera : 3.5 / Di Maria : 4 / Neymar : 4.5 / Draxler : 5 / Kean : 4.5