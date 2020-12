Une première période totalement catastrophique, avec une bouillie de football comme rarement vu depuis l’ère QSI. Une seconde mi-temps qui bascule vite (50e) du bon côté face au 17e de la Ligue 1 grâce à un penalty et un carton rouge pour le Lorientais Gravillon (qui a poussé Kylian Mbappé lancé dans la profondeur par Rafinha). Le Brésilien, homme du match, qui offrira à la 61e minute le ballon du 2-0 pour Moise Kean. Deux buts, trois points, l’essentiel est là (d’autant plus que l’OM a perdu 2-1 à Rennes et que Lyon a été accroché 2-2 par Brest). Mais soyons clairs, ce match du PSG est à très vite oublier. Ce 5-3-2 ne fonctionne pas, l’animation est pauvre, la défense très fragile (surtout Thilo Kehrer). C’est le talent de Rafinha et la supériorité numérique qui auront pesé dans la balance. Il faudra proposer autre chose à Lille dimanche pour le choc du Championnat. Les Dogues se sont imposés 2-0 à Dijon, ils sont toujours leaders.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Rico (6) – Florenzi (6) – Kehrer (3.5) Pembélé (6) – Kurzawa (4.5) – Bakker (4) – Herrera (6) – Gueye (6) – Rafinha (8) – Kean (6.5) – Mbappé (7)