Titulaire ce soir dans le milieu de terrain en compagnie d’Ander Herrera et Idrissa Gueye, Rafinha a été le meilleur parisien sur le terrain. Impliqué sur les deux buts, le milieu de terrain explique se sentir de mieux en mieux dans cette équipe du PSG. Rafinha qui explique – au micro de Téléfoot – très bien se sentir physiquement.

La première mi-temps

Rafinha : “Oui, ça a été une première période durant laquelle on a commis plusieurs erreurs qui auraient pu nous coûter un but voire plus. Mais grâce à Sergio (Rico) et aux choses corrigées après la pause, on a pu remporter les trois points.“

Sa sensation dans l’équipe

Rafinha : ” Effectivement, je me sens très bien physiquement mais aussi avec mes coéquipiers. C’est un club qui rend les choses très faciles pour s’adapter, et j’en suis très content.“

L’action de sa passe décisive

Rafinha : “Ah oui, sur le but. Je contrôle du gauche et la balle me reste dans les pieds, donc je fais plutôt une passe du pied droit et grâce à ça, il y a eu but. La prochaine fois, je le ferai de n’importe quelle partie du corps.“