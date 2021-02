Kean, Gueye, Draxler : les chiffres marquants après PSG / Nice

Hier après-midi, le PSG a assuré l’essentiel en s’imposant contre Nice (2-1) dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Après une première mi-temps de bonne facture, les Parisiens ont souffert en seconde période. Moise Kean a été le sauveur des Parisiens, lui qui a propulsé le ballon au fond des filets après une belle passe de Kylian Mbappé magnifiquement remis sur la tête par Mauro Icardi. Un but – son 13e de la saison toutes compétitions confondues – qui lui permet d’être le deuxième meilleur buteur dans les cinq grands championnats pour les joueurs nés en 2000 ou plus derrière Erling Haland (15). En Ligue 1, Moise Kean a marqué 10 buts en 15 tirs cadrés. Également buteur hier après-midi, Julian Draxler a trouvé le chemin des filets lors de ses trois derniers tirs cadrés en championnat. L’Allemand a d’ailleurs marqué 7 de ses 8 derniers buts en Ligue 1 au Parc des Princes. Titulaire au milieu de terrain, Idrissa Gueye a réalisé une belle performance face au Niçois. L’international sénégalais a réussi 92 passes sur 93. Il est également celui qui a réussi le plus de tacles (5) et qui a récupéré le plus de ballons (14).