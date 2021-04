Kean : “Je commence à retrouver des sensations”

Le PSG s’est imposé avec brio sur la pelouse du RC Strasbourg (4-1), à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Un match qui a permis à Mauricio Pochettino de donner du temps de jeu à certains joueurs. De son côté, Moise Kean a pu disputer la quasi intégralité du match et a notamment marqué le troisième des Rouge et Bleu. Pour le site officiel du club, le joueur prêté par Everton est revenu sur son état physique. Il avait notamment connu une fatigue musculaire il y a une dizaine de jours. “Gagner ce soir était important pour être en confiance. Mardi on va jouer un autre gros match, et nous serons prêts. La victoire ici nous a fait du bien. Je me sens bien, je commence à retrouver des sensations, je peux rejouer des matches, je m’entraîne bien, je vais continuer comme ça.”