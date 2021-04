Paredes : “Nous sommes restés sérieux pendant 90 minutes”

Le PSG a parfaitement négocié son match face au RC Strasbourg (4-1), à trois jours de sa confrontation retour face au FC Bayern en Ligue des champions. Au Stade de la Meinau, les joueurs de Mauricio Pochettino ont réalisé un beau match et reviennent à trois points du LOSC (69 pts). Buteur sur coup-franc, Leandro Paredes a mis en avant le match sérieux de ses coéquipiers ce samedi après-midi. “Il était important de gagner aujourd’hui parce que nous savions que Lille avait gagné. Nous avons fait un bon match, et nous sommes restés sérieux pendant 90 minutes et c’est ce qui a fait la différence. On savait qu’après la belle victoire à Munich, il fallait faire un autre grand match ici, pour préparer au mieux la rencontre de mardi”, a déclaré Leandro Paredes, via le site officiel du PSG.