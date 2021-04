Laurey : “On a fait des grosses erreurs défensives”

Le PSG est revenu de son déplacement en Alsace avec trois points importants pour la course au titre. Victorieux 4-1 face au RC Strasbourg – dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1 – les Parisiens (66 pts) restent au contact du LOSC (69 pts) et ont parfaitement préparé leur quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Bayern ce mardi. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur strasbourgeois, Thierry Laurey, a notamment regretté les erreurs défensives de son équipe, dans des propos rapportés par lequipe.fr.

“On a fait des grosses erreurs défensives. On a offert trois buts. On savait que si on facilitait la tâche des Parisiens, on allait être punis car, en ce moment, ils sont très efficaces. Matz Sels prend trois buts en première période mais n’a pas un seul arrêt à faire… C’est ça le très haut niveau et, si tu veux espérer rivaliser, il ne faut pas faire ça. La seconde période était de meilleure facture, avec un esprit un peu différent. On a réussi à faire des choses plus intéressantes”, a commenté Thierry Laurey après le match. “Si tu veux gommer la différence de niveau, il faut surperformer et aujourd’hui on n’a pas surperformé, notamment sur le plan défensif.”