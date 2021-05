Kean : “On a joué un très bon match”

Moise Kean a envoyé le PSG en finale de Coupe de France en transformant son tir au but (5-6 TAB) après le match nul entre les deux équipes après le temps réglementaire (2-2). Au micro d‘Eurosport 2, l’Italien s’est félicité de cette qualification. “On a joué un très bon match, on a pressé. L’équipe était confiante. On a terminé au tir au but et on les a tous marqués. C’était bien. Être à côté de grands joueurs comme Mbappé ou Neymar, tu apprends tous les jours. Je suis jeune et j’apprends.“