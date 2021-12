Le PSG n’a pas eu à forcer son talent pour s’imposer ce soir contre l’Entente Feignies-Aulnoye (3-0) dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Les Parisiens affronteront Vannes (National 2) en 16es de finale. Thilo Keher est revenu sur cette victoire parisienne au micro d‘Eurosport 2.

« On voulait faire un match sérieux. On a fait un bon match, on a respecté l’adversaire, la compétition. Il fallait aussi gagner du rythme et de la confiance. On a des gros objectifs pour la deuxième partie de saison et c’est pour ça qu’il faut qu’on utilise chaque opportunité pour s’améliorer, pour nous trouver encore plus. Aujourd’hui, il y avait aussi des joueurs qui n’avaient pas beaucoup joué ces dernières semaines. C’est important de garder le rythme, surtout parce que tu as besoin de tout le monde dans une saison.«