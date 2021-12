Feignies-Aulnoye / PSG : Les notes des Parisiens

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG affrontait l’Entente Feignies-Aulnoye – club de National 3 – à Valenciennes dans le cadre des 32es de finale. En raison de plusieurs absences, Mauricio Pochettino avait décidé de remanier un peu son onze de départ avec quelques surprises. Sergio Ramos et Xavi Simons étaient titulaires. Suspendus face au FC Lorient mercredi prochain, Marco Verratti et Kylian Mbappé sont également présents.

Ce fût une balade tranquille pour les Parisiens qui ont respecté leur adversaire du soir mais tout en voulant aller de l’avant. Dès la demi-heure de jeu, les Rouge & Bleu mènent déjà 2-0 grâce à deux buts sur pénalty. Un premier transformé par Kylian Mbappé (16′) puis par Mauro Icardi (31′). Par ailleurs, c’est le numéro 7 du PSG qui a obtenu les deux fautes dans la surface de réparation. Les hommes de Mauricio Pochettino poussent mais ne sont pas efficaces. L’international français va même aller de son doublé après un beau mouvement collectif avec Colin Dagba et Xavi Simons (51′). Le club de la capitale gère tranquillement et cette rencontre aura été l’occasion de voir plusieurs de nos titis à l’oeuvre comme Xavi Simons (extrêmement disponible) et Dina Ebimbe qui étaient tous les deux titulaires, en plus d’Edouard Michut, Ismael Gharbi et El Chadaille Bitshiabu qui sont de leur côté entrés en cours de jeu. Score final 3-0, il ne reste plus qu’un match pour le Paris Saint-Germain avant d’être en vacances ! Les Parisiens affronteront au mois de janvier prochain Vannnes OC (N2) pour les 1/16e de finale de la Coupe de France.

Les notes de Canal Supporters : Navas 5, Kimpembe 6, Ramos 6, Diallo 5,5, Kherer 6, Verratti 6,5 , Paredes 5,5 , Dina Ebimbe 6, Simons 7,5 , Mbappé 8 , Icardi 5

