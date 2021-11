Deux joueurs du PSG Handball prolongent jusqu’en 2023

Le PSG Handball rafle tout en Liqui Moly StarLigue mais a plus de mal en EHF Champions League. Ce jeudi après-midi, les Rouge & Bleu ont annoncé les prolongations de contrats de deux de leurs pivots, Kamil Syprzak et Henrik Toft Hansen. Les deux joueurs sont liés avec le PSG jusqu’en juin 2023. Le dernier cité est ravi de prolonger l’aventure avec le club de la capitale.

« Continuer mon aventure sous les couleurs parisiennes était ma priorité. J’ai la chance d’évoluer dans l’un des plus grands clubs du monde, qui vise l’excellence dans toutes les compétitions. Je m’efforce donc d’apporter mes qualités à cet effectif très talentueux. Avec le soutien de nos supporters, je suis persuadé que nous allons encore vivre de grandes émotions et décrocher de nombreux titres.«

Kamil Syprzak est lui honoré de poursuivre l’aventure au PSG. « Je suis très honoré de poursuivre ma carrière au Paris Saint-Germain. C’est une grande marque de confiance de la part du Club et j’espère être à la hauteur des attentes placées en moi. Signer à Paris fut un moment capital dans ma carrière et avoir la chance de continuer l’aventure avec ce maillot est une réelle fierté. Je vais continuer à donner le meilleur de moi-même tous les jours pour contribuer à atteindre nos objectifs ambitieux aux côtés de mes coéquipiers et de nos supporters.«

Pour rappel, c’est la troisième prolongation de contrat de la semaine après celle de Nikola Karabatic, qui est désormais lié avec le PSG Handball jusqu’au 30 juin 2023.