Kevin De Bruyne et Sergio Aguero de retour à l’entraînement

À cinq jours de ma demi-finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City au Parc des Princes, le PSG voit ses blessés revenir petit à petit dans le groupe. Demain contre Metz, seul Juan Bernat et Marquinhos sont forfaits. Du côté de Manchester City, une bonne nouvelle est également arrivée. Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a fait savoir que Kevin De Bruyne et Sergio Aguero étaient de retour à l’entraînement, comme le rapporte RMC Sport. Les deux joueurs pourraient faire leur retour dans le groupe de Manchester City pour la finale de la Carabao Cup contre Tottenham dimanche après-midi (17h30). Pep Guardiola a tout de même fait savoir qu’il y avait encore un doute pour l’attaquant argentin. Un doute qui sera levé demain.