Pochettino : “Être à un très haut niveau pour atteindre nos objectifs dans les trois compétitions”

Ce samedi à 17h (Canal Plus), le PSG sera dans l’obligation d’obtenir les trois points sur la pelouse du FC Metz afin d’occuper provisoirement la tête du championnat, dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. En effet outre le résultat à Saint-Symphorien, le club de la capitale pourrait profiter du duel entre l’OL et le LOSC pour prendre de l’avance sur l’un de ses concurrents dans la course au titre. Et à la veille de son match face au FC Metz, Mauricio Pochettino a répondu aux questions des médias. Extraits choisis.

Des retours dans le groupe ?

Pochettino : “Verratti et Diallo seront de retour. Marquinhos ne sera pas dans le groupe.”

Quelle sera la clé pour remporter ce titre ?

Pochettino : “La clé, c’est l’importance de chaque match. La gestion du groupe et des joueurs est importante. Nous sommes encore dans trois compétitions et on aura besoin de tout le monde pour aider et participer. On devra être à un très haut niveau pour atteindre nos objectifs dans les trois compétitions.”

Son avis sur Gana Gueye

Pochettino : “C’est un joueur mature et avec de l’expérience. Il apporte sa maturité et son expérience à l’équipe. C’est un joueur professionnel qui est toujours apte à s’entraîner. Ses caractéristiques ? Il occupe de grands espaces grâce à sa débauche d’énergie. Il a un grand timing dans la récupération. Il essaye toujours de jouer simple et vers l’avant. C’est un joueur qui réalise de grands efforts et sacrifices pour l’équipe.”

Pourra-t-on revoir Bernat en cette fin de saison ?

Pochettino : “On ne sait toujours pas s’il pourra rejouer d’ici la fin de saison. Il a eu une grosse blessure qui demande un certain temps de récupération. Il continue son travail de récupération.”

Verratti aura-t-il besoin de jouer 90 minutes face au FC Metz afin d’être prêt face à City ?

Pochettino : “Je ne sais pas encore, je n’ai pas encore décidé s’il débutera demain. Il a besoin de temps pour s’entraîner et jouer des matches. On verra demain s’il démarre ou pas.”

L’importance de Marquinhos sur le terrain

Pochettino : “Tous les joueurs sont importants sur le terrain et Marquinhos aussi. Mais pour aller loin, ce ne sont pas seulement les individualités, elles donnent plus de relief au collectif. Marquinhos a une grande importance dans l’effectif.”

Son regard d’ancien défenseur sur l’évolution de Presnel Kimpembe

Pochettino : “C’est un joueur de la maison. Il s’identifie parfaitement aux valeurs du club. Il suit une évolution très bonne et je suis content de ce qu’il fait. Il est jeune (25 ans) et il a un bon potentiel.”

Un avantage ou un désavantage de ne jamais pouvoir enchaîner le même onze de départ ?

Pochettino : “C’est une réalité, ce n’est ni un avantage ou un désavantage. On doit s’adapter aux circonstances exceptionnelles comme la Covid-19 ou les blessures. Le calendrier est chargé et on joue tous les trois jours. C’est toujours important de mettre une équipe compétitive avec de la fraîcheur. C’est important de mettre le meilleur onze.”

L’esprit de combat à chaque match

Pochettino : “C’est l’une des caractéristiques de notre équipe. Il faut donner crédit aux joueurs qui ont de grande qualités. Avec des joueurs qui ont tant de qualité, avoir cette passion et ces sacrifices, cela permet d’atteindre les objectifs.”