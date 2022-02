Ce mois de février voit se dérouler des matches en retard dans la zone Amérique pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Dans la nuit de mercredi à jeudi, c’était Keylor Navas qui était sur le pont avec sa sélection du Costa Rica avec une opposition face à la Jamaïque.

Avec 14 points avant cette journée, le Costa Rica devait absolument l’emporter pour rester dans la course et recoller au Panama. Et malgré une rencontre extrêmement compliquée pour le portier francilien et ses coéquipiers, la mission a été remplie grâce à un succès sur la plus petite des marges (0-1). C’est l’inévitable Joël Campbell qui a délivré les siens à la 62e minute de jeu. Mais surtout, ce résultat a été rendu possible du fait d’une prestation XXL délivrée par Keylor Navas dans la cage. Dominés, les Costariciens ont en effet subi énormément d’occasions, ce qui a permis au Parisien de s’illustrer avec pas moins de quatre parades décisives. Avec cette précieuse victoire et la défaite du Panama face au Mexique dans le même temps (1-0), le Costa Rica n’a désormais plus qu’une unité de retard sur la quatrième position, dernière place qualificative pour la prochaine édition de la Coupe du Monde.