Navas : « Je suis très heureux pour les buteurs du soir »

Titulaire dans les buts du PSG ce soir lors du large succès parisien contre Reims (4-0) en clôture de la 22e journée de Ligue 1, Keylor Navas a une nouvelle fois répondu présent (noté 6 par la rédaction de CS). Le portier costaricain a réalisé les parades qu’il fallait quand il le fallait. Il s’est félicité du clean sheet.

« Le match a été assez compliqué parce que Reims a défendu très bas, souvent en un contre un. C’était donc très difficile pour nous de trouver des espaces. On a dû être patients, trouver des solutions, pour amener les buts. Les clean sheets nous aident à rester solides, c’est très important, savoure Navas pour PSG TV. On travaille pour ça, et ça nous donne beaucoup de confiance pour ce qui arrive. Je suis très heureux pour les buteurs du soir ! Ce n’est pas trop dans leurs habitudes, mais ce soir ils vont pouvoir en profiter et fêter ça en famille. Ça rend tout le monde heureux.«