Avant un sprint final qui s’annonce intense, le PSG a le droit à deux semaines assez calmes en termes de matches. Malheureusement, avant le déplacement du côté du LOSC pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, les Rouge et Bleu se sont faits sortir de la Coupe de France par l’OGC Nice aux tirs au but (0-0, 5 tab à 6). Forcément, cela ne permet pas vraiment d’engranger de la confiance en vue du match face au Real Madrid qui arrive à grands pas. Une confrontation qui est sur toutes les lèvres.

L’autre sujet de conversation porte sur Mauricio Pochettino, sous le feu des critiques, dont l’avenir en terre parisienne est annoncé d’ores et déjà compromis. Et pour Vincent Duluc, présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, qu’il y ait succès ou non face aux madrilènes en Ligue des Champions ne changera nullement ce constat :« Je ne pense pas qu’un résultat face au Real Madrid le sauverait car il n’a pas envie d’être sauvé. Côté PSG, on n’a pas non plus envie qu’il soit sauvé. Pour le moment, son empreinte est beaucoup trop faible sur le jeu de son équipe. Le PSG a déjà atteint une finale de Ligue des Champions avec Thomas Tuchel, et ça n’a pas empêché le PSG de le remercier quatre mois plus tard. L’année passée, son parcours en Ligue des Champions a été plutôt bon, mais cela n’a pas permis de faire évoluer son image positivement. Il en a juste récolté un crédit temporaire. »