Keylor Navas titulaire dans les buts du PSG contre City

Alors que Mauricio Pochettino devra remanier son milieu de terrain avec les forfaits de Marco Verratti et Georginio Wijnaldum pour le match entre Manchester City et le PSG ce soir lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, l’entraîneur argentin devait aussi trancher sur qui garderait les cages parisiennes. Et selon les informations, de l’Equipe, il a tranché pour Keylor Navas. Le costaricain va donc jouer son troisième match de Champions League cette saison. Il laissera sa place à Gianluigi Donnarumma ce week-end en raison de son carton rouge reçu contre Nantes.