Comme redouté depuis ce matin, le PSG devra ce mercredi soir, composer à Manchester City sans Wijnaldum et Verratti. Un gros coup dur pour Pochettino qui doit revoir ses plans afin de faire face au premier d’un groupe A toujours aussi relevé. De son côté, Raymond Domenech, présent sur le plateau de L’Equipe de Greg, estime que cette nouvelle ne doit pas être considérée comme une « catastrophe » pour Paris qui peut s’appuyer sur d’autres joueurs de qualité.

« Verratti est absent 6 mois par an, c’est pas une nouvelle qui change la donne, ça fait partie des aléas du PSG depuis un moment. (…) À la limite je préfère qu’il soit présent lors du dernier match décisif contre Bruges. Dans tous les cas il est compliqué pour Paris d’aller à Manchester pour gagner. On peut supposer que ce match là va être compliqué. (…) Pour ce match là, Wijnaldum n’est pas titulaire indiscutable donc on ne va pas dire que c’est une catastrophe. Et puis t’en as d’autres qui vont jour, si le PSG ne peut pas se passer de deux joueurs au milieu de terrain, c’est problématique. C’est pas Messi et Mbappé qui manquent… Verratti est important mais moins que ces joueurs là.«