C’est un très gros coup dur que vient de subir le PSG. Alors que les Parisiens étaient (quasiment) au complet pour le déplacement à Manchester City avec les retours entres autres de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe ou encore Marquinhos, l’entraînement de ce mardi soir aura apporté son lot de mauvaises nouvelles.

En effet selon les informations de L’Équipe et Canal Plus, Georgino Wijnaldum mais surtout Marco Verratti sont forfaits pour la rencontre de ce soir face aux Cityzens. L’international hollandais a une douleur derrière le genou tandis que l’Italien est lui touché aux quadriceps et a terminé l’entrainement en boitant bas. Le staff technique parisien a attendu avant de valider cette décision, espérant que les soins prodigués et le temps suffiraient, au moins pour ce mercredi soir, mais depuis le début de matinée, il ne se faisait pas vraiment d’illusion. Leandro Paredes et Ander Herrera sont pressentis pour les remplacer dans le onze de départ… À moins que Mauricio Pochettino décide de changer complètement de système en alignant un 4-2-3-1… Réponse dans quelques heures.