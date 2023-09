Anciens : Christophe Galtier pourrait passer du PSG à l’OM

Après Saint-Étienne, Lille, Nice, puis Paris la saison dernière, Christophe Galtier pourrait continuer son tour de France en s’engageant avec l’Olympique de Marseille.

🚨 Info RMC Sport – Selon nos informations, l’OM pense sérieusement à Christophe Galtier pour remplacer Jacques Abardonado. Le club marseillais l’a même déjà contacté ces derniers jours pour lui proposer le poste d’entraineur. September 25, 2023

Christophe Galtier, ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, serait proche de l’Olympique de Marseille. Après une semaine agitée, le club sudiste est toujours à la recherche de son nouvel entraîneur depuis le départ de Marcelino. Selon les informations d’RMC Sport, c’est chez un ancien tacticien parisien que les sudistes sont allés sonner. Si le nom de Christophe Galtier avait déjà résonné proche du Vieux-Port au début de l’été, le coach parisien de l’époque ne pouvait pas maintenir les négociations, tenu par son contrat dans la capitale. Désormais libre de tout engagement, l’entraîneur français serait plus proche que jamais de s’engager avec les Phocéens. Et quand on y pense, cette signature aurait tout son sens. Né à Marseille et grand habitué de la Ligue 1, Christophe Galtier est à la recherche du club parfait. En face, au cœur d’une crise interne, les dirigeants olympiens recherchent activement un entraîneur pour remplacer Jacques Abardonado, coach intérimaire jusque-là.