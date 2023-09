Féminines : Océane Hurtré prêtée à Bordeaux

Joueuse du Paris Saint-Germain depuis 2020, Océane Hurtré a été prêté à Dijon la saison passée. Aujourrd’hui, l’attaquante Rouge & Bleu rejoint les Girondins de Bordeaux pour l’exercice 2023/2024.

🚨 Info RMC Sport : la jeune attaquante du PSG Océane Hurtré, formée au club, est prêtée pour l’ensemble de la saison aux Girondins de Bordeaux.https://t.co/v7vCh4NPbs pic.twitter.com/dwgZ4AaTCy September 25, 2023

Selon les informations de nos confrères d’RMC Sport, la parisienne Océane Hurtré est prêtée une saison aux Girondins de Bordeaux. Après son prêt à Dijon, l’attaquante blessée à la cheville depuis le mois de janvier, rejoint donc la Gironde pour la saison 2023/2024. La transition est toute trouvée, puisque c’est face à Bordeaux que la joueuse de 19 ans avait été passeuse décisive, pour son premier match avec Dijon la saison dernière. L’internationale française a pour le moment une carrière assez discrète, avec seulement 7 matchs avec le PSG en deux saisons, mais un destin prometteur et déjà un titre de Championne de France 2021, et une sélection internationale pour participer à la Coupe du Monde U20 au Costa Rica. Une participation qui n’ira pas plus loin que les quarts de finale pour les françaises, éliminées par le Japon (5-3 après t.a.b).

La récente arrivée en prêt (sans option d’achat) de Tabitha Chawinga en provenance de Wuhan Jianghan University pourrait expliquer le choix d’Océane Hurtré d’évoluer loin du Paris Saint-Germain pour la saison 2023/2024.

A lire aussi : Nouvelle recrue pour les Féminines du PSG