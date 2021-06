Kheira Hamraoui pourrait faire son retour au PSG (RMC)

Malgré son titre de champion de France, la section féminine est en plein chamboulement de son effectif. Christiane Endler, Signe Bruun et Perle Morroni ont rejoint Lyon, alors qu’Irene Paredes – la capitaine – devrait rejoindre le FC Barcelone. Dans le sens des arrivées, le PSG – qui a officialisé la nomination d’Ulrich Ramé au poste de Manager Général – devrait recruter Estelle Cascarino, Elisa De Almeida ainsi que Sakina Karchaoui. Et selon les informations de RMC Sport, les Rouge & Bleu pourrait faire une ancienne parisienne en la personne de Kheira Hamraoui (2012-2016). En fin de contrat avec le FC Barcelone, la milieu de terrain discute actuellement avec les dirigeants parisiens pour un possible retour.