Les dirigeants du PSG sont actuellement en pleine action pour renforcer l’effectif et être compétitif la saison prochaine. Fabrizio Romano, journaliste italien spécialiste du mercato, a fait un point sur les dossiers actuellement sur la table de la direction dans une interview accordée à l’International Champions Cup. En ce qui concerne Kylian Mbappé, le PSG négocie actuellement avec le clan de l’attaquant. Tout est encore possible, l’international français n’a encore rien accepté. Nasser al-Khelaïfi s’implique énormément dans cette affaire et le PSG est prêt à lui offrir un gros contrat. Mais Mbappé attend toujours des garanties sur le projet sportif des Rouge & Bleu. Le Real Madrid est toujours à l’affût dans ce dossier.

En ce qui concerne Sergio Ramos, le PSG a toujours été intéressé et a été le premier club à discuter avec lui en janvier. Paris qui négocie toujours pour obtenir un nouveau prêt, avec option d’achat cette fois-ci, de Moise Kean. Le vice-champion de France prospecte aussi pour possiblement renforcer le poste de latéral gauche, et se renseigne aussi pour recruter un milieu même après l’arrivée de Georginio Wijnaldum. Mauro Icardi, en cas de belle offre, pourrait quitter le PSG cet été.

Rafinha pourrait lui aussi quitter le PSG. Le milieu de terrain brésilien est courtisé par beaucoup de clubs européens, dont les noms n’ont pas fuité. Moins bon la saison dernière sous le maillot Rouge & Bleu, Pablo Sarabia a des courtisans en Espagne si jamais les dirigeants parisiens décident de s’en séparer. Enfin, Sergio Rico se dirige vers un départ. Avec la présence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le portier espagnol dégringole à la troisième place dans la hiérarchie des gardiens.