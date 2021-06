[MAJ] Sakina Karchaoui va signer au PSG (RMC / L’E)

La section féminine du PSG connaîtra de nombreux changements dans les jours à venir. Outre les nombreuses joueuses en fin de contrat, le club de la capitale doit également trouver un nouvel entraîneur suite au départ d’Olivier Echouafni, dont le bail prenait fin le 30 juin. Au sein de l’effectif, de nombreuses joueuses cadres devraient partir à l’image de Christiane Endler, Irène Paredes et Perle Morroni. Concernant l’internationale française, le PSG aurait trouvé sa remplaçante pour occuper le couloir gauche de la défense. En effet, selon les informations du journaliste de RMC Sport – Loïc Tanzi – le club de la capitale est en discussions avancées avec la joueuse lyonnaise, Sakina Karchaoui (25 ans). L’internationale française (40 sélections) avait paraphé un contrat d’une saison avec l’OL l’été dernier et arrive donc en fin de bail avec les Fenottes. Il y a quelques jours, Chelsea était également intéressé par la latérale gauche de 25 ans “mais la balance a finalement penché du côté du Paris Saint-Germain.” En cas d’arrivée chez les Féminines du PSG, Sakina Karchaoui connaîtra son troisième club en France, après Montpellier (2012-2020) et l’OL (2020-2021).

[MAJ, 16h30] De son côté, lequipe.fr confirme également la venue de Sakina Karchaoui au PSG. Selon le quotidien sportif, “l’ancienne Montpelliéraine doit signer ce lundi après-midi “ avec les championnes de France. La durée du contrat n’a pas été précisée.