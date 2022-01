Kimpembe : « Bien sûr que c’est une déception »

Le PSG a été éliminé par Nice en huitièmes de finale de la Coupe de France (0-0, 5 t.a.b à 6). Les Parisiens n’ont pas réussi à se défaire du verrou niçois. Presnel Kimpembe a regretté le manque de réalisme de son équipe.

« Il nous a juste manqué le petit but pour gagner ce match. On a fait un bon match, on était concerné. On s’est procuré des occasions. On n’a pas su mettre le but qu’il fallait. Bien sûr que c’est une déception. On veut tout gagner et être en course dans toutes les compétitions, assure le capitaine du PSG au micro de France 3. Malheureusement ce soir on se fait éliminer aux tirs au but. On retiendra le bon match ce soir.«