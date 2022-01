Ce lundi soir à l’horaire inhabituel de 21h15 (France 3 et Eurosport 2), le PSG affronte l’OGC Nice – au Parc des Princes – à l’occasion des huitièmes de finale de Coupe de France. Après une semaine sans match, les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur parcours dans cette édition 2021-2022, surtout que l’Olympique de Marseille sera le prochain adversaire en cas de qualification. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino est privé de nombreux joueurs (9 absences). De retour de blessure, Gigio Donnarumma est présent dans le but parisien. Pressenti titulaire, Juan Bernat débute finalement sur le banc et Nuno Mendes occupera le flanc gauche de la défense. Meilleur buteur parisien, Kylian Mbappé est remplaçant. Le trio offensif est composé de Julian Draxler, Mauro Icardi et Leo Messi.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par Nice. Bon match à tous !

4′ Le PSG fait tourner le ballon depuis le début du match sans parvenir à trouver une brèche dans le bloc niçois.

6′ Les Rouge & Bleu continuent d’insister notamment sur le côté gauche, mais la défense niçoise est vigilante

7′ Centre de Kluivert sur le côté gauche, mais Donnarumma anticipe bien

11′ Bon retour défensif de Danilo pour stopper une contre-attaque initiée par Kluivert

12′ Premier bon mouvement pour le PSG sur le côté gauche avec Nuno Mendes. Mais les Aiglons restent toujours vigilants et repoussent toutes les tentatives parisiennes

15′ Pas mal de déchets techniques chez les Parisiens dans les derniers mètres adverses

17′ Première situation pour l’OGC Nice. Boudaoui fait la différence sur le côté droit et centre en retrait pour Gouiri. Mais l’attaquant niçois manque son plat du pied.

20′ Trop peu de mouvements chez les joueurs parisiens avec de nombreuses passes latérales

21′ Le bon centre de Mendes en direction de Messi est repoussé par la défense niçoise

22′ Première opportunité pour le PSG. Dans la surface de réparation, Verratti tente sa chance mais sa frappe n’est pas cadrée

23′ Carton jaune pour Danilo après une faute sur Kluivert.

8es de finale de la Coupe de France – Lundi 31 janvier 2022 à 21h15 au Parc des Princes – Diffuseur : Eurosport 2, France 3 – Arbitre : Jérémie Pignard – Carton : Danilo (23′)