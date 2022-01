Bulka : « On était ici pour gagner et on l’a fait en équipe »

Marcin Bulka est prêté cette saison par le PSG à Nice. Ce soir, il a éliminé les Rouge & Bleu avec deux arrêts lors de la séance de tirs au but. Au micro de France 3, il s’est réjoui de cette qualification ayan tout de même un mot pour le club de la capitale.

« J’ai du respect pour le PSG parce que je suis prêté par le club que j’aime. On les élimine et on était ici pour gagner et on l’a fait tous ensemble. La victoire, c’est le plus important. Je savais où ils allaient tirer ? Je ne sais pas si je savais mais j’ai fait avec mon feeling. À la fin, j’ai choisi le bon côté. Je suis content. »