Kimpembe : « C’est un match abouti pour l’équipe »

Le PSG s’est imposé d’une très belle manière face à Manchester City (2-0) ce soir au Parc des Princes. Le PSG lance ainsi sa saison européenne avec un succès de prestige. Encore une fois titulaire en défense centrale, Presnel Kimpembe a salué la bonne performance collective de son équipe.

« Ça a été un bon match de l’équipe, un bon match collectif. Ce sont les détails qui font la différence. C’est un match abouti pour l’équipe, s’enflamme Presko pour RMC Sport. On est très content. C’est encore le début de la compétition. C’est un bon match, on espère qu’on va continuer sur cette voie. On a été au rendez-vous. Il faut retenir l’état d’esprit. Gigio a fait un grand match. On a de la chance de l’avoir, c’est un grand gardien. On est tous très content pour Léo. C’est un joueur fantastique, un phénomène.«