Pochettino : « Messi a mis un magnifique but, il le méritait »

Le PSG s’est imposé ce soir au Parc des Princes contre Manchester City en Ligue des Champions (2-0). Les supporters parisiens ont pu assister au premier but de Lionel Messi sous le maillot des Rouge & Bleu. À l’issue de la rencontre, Mauricio Pochettino a salué la performance de son compatriote. « Leo est un joueur de classe mondiale. Il a mis un magnifique but, il le méritait, s’émerveille Pochettino au micro de Canal Plus. Je suis très content pour lui, pour son travail. On a eu la possibilité de prendre les trois points. La relation de la MNM ? Ils ont très bien joué. Ils ont cherché à se trouver. L’équipe était bien positionnée. On a réussi à bien sortir en transition. Je suis très satisfait. Je suis content de cette victoire, qui est méritée.«