Le PSG reçoit Leipzig ce mardi soir (21 heures) pour la 3e journée de Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu veulent remporter cette rencontre pour prendre une belle option sur la qualification. À la veille de cette affiche, Presnel Kimpembe s’est présenté en conférence de presse, extraits choisis.

Son état physique :

Il y a de la fatigue comme pour n’importe quel joueur. Mais je suis à la disposition de l’équipe. Si je suis sur le terrain, c’est que je suis apte, donc c’est positif. Pour aider l’équipe, je suis là ! Je suis un compétiteur, un soldat. Si je suis parfois fatigué ? Ce n’est pas facile l’enchaînement… La préparation physique n’est pas la même pour tout le monde, ce n’est donc pas facile de trouver le juste milieu. Mais je fais un sport que j’aime, je suis un privilégié, donc je n’ai pas à me plaindre.

Leipzig, un piège ?

Chaque match à son histoire. Tous les matches ne se ressemblent pas. Ce sera compliqué comme contre Bruges. On joue au Parc avec nos qualités et on veut faire un gros match ! Après on verra pour la suite… On connait la qualité de cette équipe de Leipzig, j’ai des amis qui jouent dans cette équipe donc ils m’en parlent. C’est une grande équipe européenne.

Faire toute sa carrière au PSG ?

Forcément ! Si le club me donne l’opportunité, j’aimerais énormément. Après j’ai du temps pour y réfléchir, ma priorité est sur le match de demain. Mais forcément oui j’y pense.

Sa relation avec Donnarumma :

Ça se passe très bien ! C’est un grand gardien qui a su rapidement s’intégrer dans le vestiaire et dans notre effectif, donc on n’est pas surpris…

Nkunku

Il est énorme. On connait ses qualités, moi particulièrement car on a été formés ensemble. Il montre qu’il fait partie des plus grands maintenant ! J’ai hâte de le retrouver ! J’espère qu’il fera bientôt ses débuts en équipe de France.