Pochettino : « Messi est très heureux au PSG ! »

Le PSG va affronter Leipzig demain soir (21 heures) dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu vont retrouver la plus belle des compétitions après de nombreuses semaines sans la disputer. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Le point sur le groupe, Neymar, l’affiche à venir, l’équipe alignée…Extraits choisis.

La blessure de Neymar

La priorité reste la santé des joueurs. Il a un petit problème. On espère que ça ne durera que quelques jours et qu’on le retrouvera rapidement avec nous. Pourquoi s’est-il entraîné ? C’est entre le staff médical et le joueur. S’ils peuvent me dire avec certitude qu’il peur jouer, alors il joue. Les décisions du staff technique suivent à 100% ce que dit le staff médical. Pour Neymar, ils étaient d’accord pour qu’il s’entraîne. Il a eu une gêne à la fin de l’entrainement, ce qui lui a empêché de faire la dernière partie. Le staff médical a vérifié ça et ils se sont mis d’accord pour qu’il ne joue pas. Chaque jour, pendant une heure, on se réunit avec le staff médical pour savoir si un joueur peut jouer ou non. On n’a pas les connaissances nécessaires pour savoir si ces joueurs sont aptes ou non.

Les derniers résultats et Icardi

On a gagné notre dernier match contre Angers, le match contre Rennes est donc oublié. Par rapport à la dernière trêve internationale, où certains ont joué 3 matches, on n’a pas le temps de bien travailler à l’entrainement. On essaye de travailler la mise en place de nos idées mais ça viendra avec le temps. Concernant Icardi et ses problèmes personnels, il est dans le groupe pour demain. On verra ce soir quelle est la situation s’il peut jouer ou non.

Hiérarchie sur coup de pied arrêté

On parle de joueurs de classes mondiales, donc ils communiquent ensemble et font part de leurs envies à ces moments. Chacun peut bien les tirer, donc ça dépend de leurs décisions. Il n’y a pas de hiérarchie en externe avec les meilleurs joueurs du monde. C’est assez naturel pour nous qu’ils prennent eux-mêmes ces décisions.

Le PSG va devoir s’adapter à son adversaire ?

Leipzig a besoin de gagner tout comme nous. Nous voulons les trois points de la victoire. C’est une équipe agressive et de ce fait, il y aura des périodes dans le match où on aura besoin d’être très bien organisé défensivement en état compact. On aura besoin de travailler intelligemment la possession pour se sortir de certaines situations où on pourrait subir des transitions rapides qui pourraient nous faire mal. Ce match sera déterminé sur ce qu’il se passera à la perte de la balle.

Messi

Messi est un joueur qui arrive à briller à lui-seul ! Il l’a montré avec le FC Barcelone, avec l’Argentine et il brille avec le PSG. C’est un joueur très intelligent qui est capable de s’adapter au très haut niveau. Il a appris à être plus calme avec le temps. On est heureux qu’il soit avec nous, lui aussi est très heureux d’être à Paris. J’espère que les choses vont encore se passer aussi bien naturellement. On attend qu’il puisse performer comme il le souhaite mais on n’a aucun doute là-dessus.

La hiérarchie des gardiens de but :

Je ne sais pas encore qui jouera demain, Keylor Navas est disponible. Pour être clair, je sais qui jouera. Mais je ne vais pas vous le dire.

Le positionnement de Verratti :

Depuis janvier, j’ai eu des questions similaires sur Verratti à chaque fois qu’il changeait de place. En connaissant mieux Marco, il est bon de savoir où aime un joueur. Je pense que sa position contre Manchester City était la meilleure pour l’équipe. Il a été capable de faire un super match. Il donc doit jouer là. Plus jeune il a joué à ce poste-là en Italie, c’est donc un rôle où il peut performer. Je pense que la chose la plus importante, c’est que Marco soit sur le terrain car il apporte énormément de choses.

Le style de jeu :

Il y a une idée, une méthodologie, et une manière claire de travailler. Il y a une partie invisible que certains ne voient pas mais nous sommes très contents de cette évolution. Après on sait qu’il y a un contexte qui fait que ça met un peu plus de temps à se voir. Le projet de jeu met du temps à se mettre en place, mais Manchester City a mis du temps à mettre en place son système, pareil pour les six premières années de l’ère Ferguson à Manchester United. Il y a une évolution qui se fait dans la complexité. On espère qu’on aura le temps de mettre tout ça en place.