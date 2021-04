Kimpembe : “Il faut rester calme et sérieux”

J-1 avant le quart de finale retour de l’UEFA Champions League tant attendu entre le PSG et le FC Bayern au Parc des Princes. Victorieux au match aller (3-2), les Parisiens voudront réaliser un bel exploit en éliminant le tenant du titre. Et à la veille de cette confrontation retour, le défenseur parisien, Presnel Kimpembe, s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Serein avant ce match retour ?

Kimpembe : “On est tous très bien, on est calmes. On prépare le match sereinement, on connaît l’importance de ce genre de matches. Il y a un peu d’excitation mais il faut rester calme et sérieux pour commencer ce match.”

L’éventuelle absence de Marquinhos

Kimpembe : “C’est le leader de la défense, le capitaine. Ce serait un manque mais nous avons de très grands joueurs pour pallier son absence. On ne sait pas encore ce qu’il va se passer, le coach et le staff verront.”

Prépare-t-on ce match comme lors du match retour face au Barça ?

Kimpembe : “Aucun match ne se ressemble. Quand on vient sur le terrain c’est pour gagner, on veut la victoire. On a bien préparé ce match et on espère que ça portera ses fruits demain.”

Le brassard de capitaine, une force en plus ?

Kimpembe : “Oui, je suis un compétiteur et j’aime les responsabilités. Le fait de pouvoir porter le brassard est une grande fierté. C’est aussi une grande confiance de la part du coach et du club. Je le porte avec fierté et j’essaye de donner mon énergie positive à toute l’équipe.”

Un Titi devenu cadre de l’équipe

Kimpembe : “C’est beaucoup de fierté, le chemin est long mais j’espère encore de belles aventures en commençant par demain. Je suis content et fier d’avoir pu faire tout ce chemin. C’est un honneur pour un Titi de jouer des matches comme ça.”

Un risque de rééditer le même match retour que face au Barça

Kimpembe : “Pourquoi un risque ? Le match face au Barça est passé. On est sur le match face à Munich, ce sont des confrontations différentes. On a fait un bon match aller. L’équipe est prête, on va jouer avec nos armes pour respecter cette équipe du Bayern. On devra être ensemble et rester solide pour gagner cette rencontre.”

Est-ce devenu une habitude de jouer à huis clos ?

Kimpembe : “S’y habituer est un bien grand mot, on ne peut pas s’habituer dans une ambiance pareille. C’est compliqué avec la crise sanitaire et on respecte. Les supporters nous manquent beaucoup et on espère que la situation changera pour pourvoir les retrouver.”

Un des plus grands exploits du club en cas de qualif’ face au Bayern ?

Kimpembe : “On n’y pense pas forcément, mais de pouvoir les éliminer ce serait quelque chose de grand. C’est la meilleure équipe d’Europe actuellement. J’ai beaucoup de respect pour eux mais ça serait bien de faire un grand match et de rentrer à la maison avec la qualification.”