Live : Conférence de presse de Kimpembe et Pochettino à 13h

Demain à 21 heures (RMC Sport 1), le PSG recevra – au Parc des Princes – le FC Bayern dans le cadre du quart de finale retour de l’UEFA Champions League. Victorieux à l’Allianz Arena la semaine passée (3-2), les Parisiens auront pour objectif une qualification pour les demi-finales de la compétition. Et à la veille de ce choc européen, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, et le défenseur des Rouge et Bleu, Presnel Kimpembe, se présenteront en conférence de presse d’avant-match à partir de 13 heures. Un point presse à suivre ici en live.