Pochettino : “On doit penser à gagner ce match pour la qualification”

Demain soir à 21h (RMC Sport 1), le PSG et le FC Bayern s’affronteront dans le cadre du quart de finale retour de Ligue des champions. Auteurs d’une victoire héroïque à l’Allianz Arena mercredi dernier (3-2), les joueurs parisiens voudront rééditer une belle performance face aux Bavarois. Et à la veille de cette confrontation retour, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Les problèmes défensifs sur les côtés lors du match aller

Pochettino : “Oui l’une des qualités du Bayern est son jeu sur les côtés. On a gagné ce match aller et c’est sûr qu’on doit améliorer des choses mais l’objectif est de gagner le match face à l’une des meilleures équipes d’Europe.”

Quel match tactique avec cet avantage au score ?

Pochettino : “Le Bayern est une équipe qui joue et je ne pense pas qu’ils vont modifier leur jeu. Nous aussi, on jouera avec nos idées. Le football est un jeu et on verra qui va imposer ses idées. On devrait passer plus de temps pour parler des différentes formes de tactiques. Pour demain, on essayera de jouer le match avec nos idées.”

Toujours du 50-50 ?

Pochettino : “Je crois que c’est une confrontation où les deux équipes sont ouvertes à la qualification. Le Bayern est la meilleure équipe d’Europe et on a du respect pour eux. Mais à la fois, on a énormément de confiance et on doit penser à gagner ce match-là pour la qualification.”

Marquinhos absent demain ?

Pochettino : “Je ne sais pas encore. On prendra une décision demain. Il pourrait faire partie du groupe mais pas pour démarrer. On décidera demain.”

Des meilleurs matches du PSG à l’extérieur, comment l’expliquer ?

Pochettino : “Je suis d’accord, c’est une question difficile à répondre. On doit trouver les causes. On espère que dès demain on pourra inverser cette situation pour avoir la victoire.”

Verratti et Florenzi titulaires demain ?

Pochettino : “Nous n’avons pas encore décidé de l’équipe. Pour Marco, il aura peut-être du mal à démarrer par rapport à Florenzi et on verra son évolution demain.”

Comment ne pas revivre la domination du match aller ?

Pochettino : “Je ne pense pas que ce soit une question de joueurs. Face à Barcelone, on avait du mal à garder le ballon alors qu’on avait Paredes et Verratti. Ce n’est pas une question de joueurs, c’est une question d’attitude collective. L’importance de pouvoir défendre, garder le ballon et faire mal à l’adversaire. Ce sera le défi de demain pour faire une bonne performance.”

L’approche psychologique de ce match

Pochettino : “Je parlais de l’attitude collective pour garder le ballon mais aussi de l’aptitude. On aura besoin des deux demain. Le Barça c’est du passé. Le Bayern, c’est le match de demain face à la meilleur équipe du monde. C’est sûr qu’une équipe comme ça va nous mettre en difficulté. C’est dans ces moments qu’il faut montrer la force, la solidarité et la solidité pour affronter ces moments de difficultés.”

Est-il gênant de parler d’exploit en cas de qualification ?

Pochettino : “Ça ne me gêne pas, c’est vrai que le Bayern est le champion en titre et a gagné 6 titres. Le champion est le favori. Nous, nous aspirons à gagner. Pour le club, être en demi-finale sera quelque chose d’important.”

Kean et Icardi ?

Pochettino : “Kean est dans le groupe demain mais on n’a pas encore décidé qui va démarrer. Mauro Icardi n’est pas dans le groupe demain.”

Le rôle de Kimpembe

Pochettino : “C’est un joueur important. C’est un joueur formé au club, qui connaît l’identité du PSG, qui aime le club et c’est un joueur avec des qualités. C’est un joueur important de notre équipe.”