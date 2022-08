PSG / Montpellier – Les notes des joueurs parisiens

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG affrontait Montpellier – au Parc des Princes – pour ses débuts à domicile dans la nouvelle saison de Ligue 1. Dans le désormais habituel 3-4-1-2, Christophe Galtier avait décidé de titulariser Gigio Donnarumma dans les buts et est protégé par le trio défensif Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Achraf Hakimi et Nuno Mendes occupaient les rôles de piston. Dans l’entrejeu, Vitinha et Marco Verratti sont de nouveau associés. Enfin pour l’attaque, Lionel Messi est en soutien de Neymar Jr et Kylian Mbappé, qui effectuait sa première en championnat dans cet exercice 2022/2023. Comme lors de ses dernières sorties, le PSG est entreprenant, a la maitrise de la balle et du jeu.

Les Parisiens dominent outrageusement la première mi-temps mais tombe sur un excellent Olmin en face qui enlève un pénalty de Mbappé et une merveille de coup-franc de Messi. Le PSG ouvrira le score sur un but contre son camp de Sacko après une grosse frappe de Mbappé, déviée et trompe Olmin. Le PSG insiste et obtient un deuxième pénalty. Cette fois-ci c’est Neymar qui ne laisse aucune chance au portier adverse qui porte le score à 2-0. Les Parisiens insistent mais ne trouvent pas la faille avant que Neymar inscrive un doublé d’une tête malicieuse. Peu avant l’heure de jeu, Paris encaisse son premier but de la saison toutes compétitions confondues Kazri qui a bien suivi une action pour pousser le but dans le but vide. Le PSG gère tranquillement et inscrit un quatrième but par l’inévitable Kylian Mbappé qui reprend bien un bon corner tiré par Neymar. Plus grand chose à se mettre sous la dent jusqu’à la 78e minute et l’entrée de Mamadou Sakho du côté de Montpellier, ce qui provoquera une standing ovation du Parc des Princes. La fin de match sera folle avec le triplé de Neymar suite à une action exceptionnelle avec Messi, refusé par la VAR, le premier but de Renato Sanches une minute après son entrée en jeu et un deuxième but montpelliérain dans les ultimes secondes de la partie !

Au-delà du résultat final, on aura de nouveau vu un beau spectacle au Parc des Princes pour cette première. 10 buts inscrits depuis le début de championnat, 14 toutes compétitions confondues. On ne s’ennuie plus avec le Paris Saint-Germain, on voit des joueurs concernés, appliqués et impliqués ! On en redemande ! Petit bémol ? Les deux buts encaissés, largement évitables…

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 5 – Ramos 5,5, Marquinhos 5,5, Kimpembe 6 – Hakimi 7, Verratti 6,5, Vitinha 6, Nuno Mendes 6,5 – Messi 7, Neymar 9, Mbappé 7

