Kalimuendo croit en ses chances au PSG

Formé au Paris Saint-Germain et sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu, Arnaud Kalimuendo vient d’enchaîner et finir deux saisons en prêt du côté du RC Lens. L’attaquant de 20 ans a su s’imposer et convaincre dans le nord de la France. C’est en ce sens que beaucoup de supporters, d’observateurs et le joueur lui-même attendent d’en savoir plus sur la suite de sa carrière, notamment sur les chances pour lui de tirer son épingle du jeu au sein de l’effectif de son club formateur. Si le challenge est réel pour Kalimuendo, il compte bien se donner les moyens de le relever. C’est en marge de son dernier match de cette fenêtre internationale avec l’Equipe de France Espoirs face à l’Ukraine ce jeudi (18h45 sur Canal + Sport), que le titi parisien s’est confié à nos confrères de So Foot, notamment sur la différence de l’apprentissage en tant que titulaire à Lens ou en jouant moins mais en s’entraînant au quotidien avec les stars de la capitale : « Je pense qu’on apprend dans les deux cas. Déjà, c’est une chance de pouvoir s’entraîner avec des joueurs comme Messi, Neymar, Mbappé… Quand tu vois ce qu’ils font à l’entraînement, ça te pousse à faire toujours mieux. D’un autre côté, la progression passe par la répétition des matchs, et rien ne peut remplacer l’expérience d’une rencontre. C’est important de jouer, ça permet aussi de gagner en confiance« . En deux saisons en Sang & Or, Kalimuendo a disputé 65 matchs et inscrit 21 buts.

« C’est sûr que ce n’est pas simple d’aller parler à Messi ou Neymar quand tu es un jeune de 19 ans »

Si l’attaquant français s’est aguerri dans le nord de la France, il a su prendre de l’expérience sur le terrain mais aussi dans les vestiaire. Interrogé sur la différence de vestiaire entre Paris et Lens, il répond : « (Rires.) Il n’y a pas de grandes différences, c’est un vestiaire de foot ! À Lens, c’est un peu plus francophone donc c’est plus facile pour un joueur comme moi d’être ouvert, de parler aux autres, de communiquer. Mais à Paris, je me sentais bien aussi. D’un côté, tu as un vestiaire avec plein de stars ; de l’autre, c’est une équipe, un collectif. C’est sûr que ce n’est pas simple d’aller parler à Messi ou Neymar quand tu es un jeune de 19 ans (Rires.) Surtout que je ne suis pas du genre à faire le premier pas. Je parlais plus avec Kimpembe ou Colin (Dagba ; NDLR)«

En avril dernier, Arnaud Kalimuendo avait déclaré : « Je ne peux pas anticiper l’avenir. Tout peut aller si vite, mais j’ai passé deux très bonnes années ici (à Lens). Après, je vais prendre ma décision en fin de saison quand je serai à tête reposée et pendant les vacances« . Aujourd’hui, toujours dans les colonnes de So Foot, le natif de Suresnes (92), donne un peu plus d’indication quand on lui demande s’il pourrait enchaîner une troisième saison au RC Lens : « Lens, ça restera comme ma maison. Je verrai, j’ai des ambitions, des objectifs personnels que j’ai envie d’accomplir. Jouer l’Europe, par exemple. Je suis jeune, je ne me ferme aucune porte, et on verra bien ce qui va se passer pendant le mercato« . Lui qui surveille d’un œil cette révolution annoncée du côté du PSG, attend également des discussions avec la nouvelle direction sportive, en confirmant que durant son prêt, les contacts ont été conservés avec le PSG : « Oui, oui, il y en a eu. Maintenant, il y a une réorganisation au niveau de l’organigramme, ce qui fait que je n’ai pas encore eu la possibilité de parler de la suite. Pour l’instant, je suis en sélection, on a un dernier match à jouer. Puis je partirai en vacances, et on pourra discuter du projet autour d’une table« .

« Je connais mes capacités, je sais ce que je peux faire »

Avec le départ d’Angel Di Maria, ses bonnes performances depuis deux saisons avec le RC Lens, ses tout aussi bonnes sorties avec l’Equipe de France Espoirs, Arnaud Kalimuendo a su se faire un nom dans le football français, et espère inscrire celui-ci dans l’histoire de son club formateur. De son côté, l’attaquant crois en lui et ses chances d’apporter sa pierre à l’édifice du projet Rouge & Bleu : « Oui, je le crois ! Je connais mes capacités, je sais ce que je peux faire. J’ai fait mes deux saisons à Lens, ça a plutôt bien marché, on verra bien. Tout ne dépend pas de moi« .

Image : PSG.fr

Cela fait maintenant 10 ans qu’Arnaud Kalimuendo est au PSG. En ce sens, il porte un regard plus que légitime et intéressant sur la présence de nombreux joueurs parisiens en Equipe de France aujourd’hui : « Déjà, on connaît tous le vivier francilien, qui doit être un des meilleurs en Europe, si ce n’est dans le monde. Il faut aussi souligner la qualité des entraînements et du cadre de travail. On a tout pour progresser, avec aussi de bons éducateurs. Je retiens forcément Thiago Motta (coach des U19 en 2018-2019, NDLR), c’est celui qui m’a le plus marqué. C’est une personne très intelligente, il a su nous apporter son expérience professionnelle. Il nous a fait comprendre la différence entre le foot de jeunes et le foot d’adultes, ça nous a obligés à nous surpasser en suivant ses conseils« , a-t-il déclaré, avant de poursuivre sur la chances des titis parisiens de s’imposer en équipe première, avec l’exemple de Presnel Kimpembe en étendard : « Bien sûr que c’est possible ! Tu as cité l’exemple de Presnel, avant cela, il y avait aussi eu Adrien Rabiot. Tanguy Kouassi a également joué avant de partir. Chacun a son histoire, chacun a sa destinée, il faut surtout croire en soi. Après, les circonstances peuvent faire que des jeunes ne vont pas réussir au sein du club, mais je crois que ça reste possible, oui« .