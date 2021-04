Koeman : “J’espère que Lionel Messi continuera avec nous”

Hier soir, le journaliste de TNT Sport Brasil – Marcelo Bechler – a indiqué que le PSG aurait fait une proposition de contrat de deux ans (plus une année en option) à Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat. Du côté du FC Barcelone, on ne serait pas encore passé à l’action car “il ne sait pas ce qu’il pourra lui offrir en termes de projet ou de salaire.” La Pulga ne veut de toute façon rien entendre sur son futur, se focalisant sur la fin de saison qui pourrait permettre au Barça de remporter une nouvelle Liga. Dans le Mundo Deportivo, on nous explique que le club catalan se sent tranquille sur le sujet de l’avenir de son numéro 10 expliquant qu’il est normal que d’autres clubs s’intéressent à Messi au vu de sa situation.

Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match en retard contre Grenade qui pourrait permettre aux Catalans de reprendre la première place du championnat, Ronald Koeman n’a pas voulu commenter ces rumeurs. “Ça ne m’intéresse pas. Je ne sais pas si c’est vrai et j’espère que Leo continuera avec nous. À mon avis, il devrait terminer sa carrière ici mais c’est sa décision. L’important est le match de demain.“