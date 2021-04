Fournier : “C’est le collectif qui fait la différence”

Ce soir (21 heures, RMC Sport 1), le PSG reçoit Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Laurent Fournier, vainqueur de la Coupe des Vainqueurs de Coupe avec les Rouge & Bleu en 1996, donne les clés pour que le club parisien poursuive son rêve européen.

“Il faut déjà battre Manchester City. Mais si l’équipe est dans les mêmes dispositions que face au Barça et au Bayern, si elle garde ce sens du collectif, si un joueur comme Mbappé est encore capable de se transcender pour ses coéquipiers, tout est possible. Ce sera un match difficile mais oui, tout est possible ! Mon joueur préféré de l’effectif actuel ? J’aime Kylian Mbappé parce qu’il peut faire la différence à tout moment. Neymar Jr aussi, on parle beaucoup de ces deux joueurs. Mais c’est le collectif qui fait la différence, insiste Fournier pour PSG TV. Et pour que ces joueurs soient les meilleurs possible, ils doivent s’appuyer sur d’autres mecs comme Gueye, qui est en train de monter en puissance et puis Marquinhos, sa simplicité, son talent, son envie de se révolter et d’amener les siens le plus haut, tout ça me plaît énormément ! Mon pronostic ? Une victoire parisienne 3-1 au Parc. Et je pense que ça suffira pour se qualifier. “